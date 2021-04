‘Welkom in het helletje van Enschede’

Oppermach­ti­ge Tsitsipas laat Roeblev kansloos in Monte Carlo

18 april Stefanos Tsitsipas heeft het Masters 1000-toernooi van Monte Carlo gewonnen. Tsitsipas was in de finale van het graveltoernooi in twee sets te sterk voor de Rus Andrej Roeblev: 6-3 6-3.