Wellens pakt eindelijk winst op Mallorca

De klimmer was de voorbije dagen als vijfde en tweede over de streep gekomen op het Spaanse eiland.

Wellens sprong op 5 kilometer van de streep weg bij zijn medevluchter Emanuel Buchmann, een dag eerder winnaar van de Trofeo Andratx-Lloseta. De Belg soleerde naar de winst. Buchmann, de Duitser van Bora-hansgrohe, kwam als tweede over de streep. Wereldkampioen Alejandro Valverde uit Spanje werd derde.