Wenger: Ik ben heel verdrietig en teleurgesteld

Wenger vierde in zijn lange tijdperk bij Arsenal drie landstitels en zeven keer de winst van de FA Cup, maar Europese glorie ontbrak. In 2000 verloren zijn 'Gunners' de finale van de UEFA Cup, zes jaar later was FC Barcelona te sterk in de eindstrijd van de Champions League. ,,Ik wil deze lange romance graag mooi afsluiten'', zei Wenger hoopvol in de aanloop naar de return in Madrid. Een doelpunt van Diego Costa (1-0) zorgde echter voor een afscheid in tranen.



Wenger was ook verdrietig om zijn landgenoot Laurent Koscielny. Hij bevestigde dat de aanvoerder van Arsenal waarschijnlijk een achillespees heeft afgescheurd. De Franse international mist daardoor het WK. ,,De eerste signalen zien er niet goed uit, het lijkt dat de achillespees gescheurd is'', zei Wenger.