Wenger staat voor comeback, Cambuur haalt Mac-Intosh terug

Arsène Wenger heeft genoten van een jaartje rust, maar keert graag snel terug in de voetbalwereld. Dat zegt de 69-jarige Fransman in een televisie-interview met de BBC.



,,Jullie zien me terug in het voetbal. Of dat als trainer is, weet ik niet’', aldus Wenger. ,,Ik had verwacht sneller mijn rentree te maken, maar het nemen van een beetje afstand beviel me goed. Voetbal is en blijft mijn passie.”



Wenger was 22 jaar lang trainer van Arsenal. De Spanjaard Unai Emery verving hem een jaar geleden.