Werder Bremen betaalt circa 10 miljoen euro aan Vitesse voor Rashica

Rashica (21) levert Vitesse een toptransfer op. Hij vertrekt voor circa tien miljoen euro (inclusief bonussen) naar Duitsland. De Kosovaar kwam in de zomer van 2015 transfervrij naar Vitesse.



De vleugelaanvaller groeide in de eredivisie uit tot topspeler. Rashica kwam tot honderd officiële wedstrijden voor de Arnhemse club, scoorde dertien keer en noteerde in competitieverband twintig assists. Zeker dit seizoen leunde Vitesse sterk op de snelheid, acties en voorzetten van de international van Kosovo.



Interim-technisch directeur Marc van Hintum van Vitesse spreekt van een bod dat Vitesse niet kon afslaan. ,,Milot heeft zich hartstikke snel ontwikkeld bij Vitesse”, zegt Van Hinmtum desgevraagd. ,,We wilden eigenlijk pas zaken doen in de zomer. Maar het bedrag voor deze transfer konden wij onmogelijk weigeren. Natuurlijk is dit sportief een aderlating. Maar voor de continuïteit van de club (de financiële situatie, red.) is deze transfer een grote stap. Het is mooi opnieuw een speler te zien doorgroeien naar een grote club en grote competitie.”



Vitesse ziet in Roy Beerens de ideale opvolger voor Rashica. De Brabander moet de medische keuring nog doorstaan en tekent dan een contract voor drieënhalf jaar.