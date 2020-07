Werder-fan bedankt Union Berlin met 100 kratjes bier voor zege op Düsseldorf

Jan ging meteen aan de slag en zamelde online 2200 euro in. Het geld was binnen een uur binnen. Hij berekende dat hij ruim 20 euro per krat nodig zou hebben. Al het geld boven de 2200 euro zou naar de daklozenopvang ‘Bremer Suppenengel’ gaan. En Jan hield woord. Gisteren, op de dag van de play-offs tussen Werder en Heidenheim (0-0), stopte een vrachtwagen bij An der Wuhlheide 263 in Berlijn en leverde het beloofde bier af.