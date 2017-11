Wereldbeker in Stavanger: Programma

BLOG Zijn de bonussen bij FC Twente terecht, of niet?

16 november ENSCHEDE - Een jonge kritische geest wilde deze week op de supportersavond van FC Twente graag weten welke targets de directeuren het komende jaar moeten halen voor een bonus. Die kwestie was even actueel, omdat op dezelfde dag het bestuur van de Stichting FC Twente’65 wat tekst en uitleg had gegeven over de extraatjes die de directie over het afgelopen jaar hadden gekregen.