Wereldbeker in Thialf voor Kodaira, baanrecord Golikova

Ook zege Wereldbeker Kjeld Nuis wint 1500 meter in fenomenaal baanrecord

15:27 Kjeld Nuis heeft met een fenomenaal baanrecord in Thialf op de 1500 meter de finale van de Wereldbekerfinale gewonnen. Hij poetste in Heerenveen de toptijd van Denis Joeskov uit de boeken: 1.43.00. Joeskovs tijd was 1.43.36. Nuis pakte ook de Wereldbeker.