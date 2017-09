Wereldgroep ver uit zicht na nederlaag Haase in Davis Cup

Door Tim Reedijk



Alle ballen op Haase, kopte deze krant vandaag. Als kopman en uithangbord van de Nederlandse tennissport lag er veel druk op de schouders van de Hagenaar. Nadat Thiemo de Bakker het eerder vandaag moest afleggen tegen de Tsjechische kopman Jiri Vesely moest Haase wel resultaat halen – wilde Nederland nog een reële kans maken op promotie naar de wereldgroep.



Daarom probeerde Haase meteen het publiek achter zich te krijgen. Het oranje uitgedoste deel van de tribune werd geregeld opgejut door de nummer 39 van de wereld, die zijn succesjes uitgebreid en uitgetogen vierde met het publiek. Haase schoot uit de startblokken en brak de Tsjechische nummer 192 op de wereldranglijst meteen. Rosol wist de Hagenaar terug te breken, waardoor de eerste set op een tiebreak uitliep. Daarin was Haase de sterkste.



In de tweede set werd er over en weer gebroken, maar verzuimde Haase een breakpoint te benutten bij een 3-5 achterstand. Daardoor kon Rosol weer op gelijke hoogte komen. In de derde set was Haase het even helemaal kwijt. De Nederlandse kopman leverde zijn service tweemaal in en verloor vrij kansloos met 2-6.