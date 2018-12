Wereldkampioen Cross uitgeschakeld bij laatste 16 op WK

En dat terwijl Cross ‘gewoon’ met 2-0 voor kwam. Voltage stond genadeloos te finishen en liep weg bij zijn tegenstander. Er leek geen vuiltje aan de lucht, maar toen kreeg Humphries het op zijn heupen. Cool Hand Luke gooide op de belangrijke momenten een paar sterke finishes uit, waaronder 115 om terug te komen tot 2-1, en zorgde ervoor dat ze weer opnieuw moesten beginnen.



Humphries had het momentum aan zijn zijde en trok dat door in de vijfde set. Met het gooien van tops voor 2-1 greep hij voor het eerst de leiding in de wedstrijd en even later was het plots 3-2 in sets voor de man die pas voor de tweede keer meedoet in Ally Pally - datzelfde geldt overigens voor de wereldkampioen.



Even later kwam hij ook nog terug van een 0-2 achterstand in de zesde set om zijn plaats in de kwartfinale veilig te stellen. Daarin gaat hij gooien tegen een andere titelkandidaat, Michael Smith die eerder op de avond overtuigde tegen Ryan Searle.



Het was de eerste nederlaag voor Cross op het grootste podium van de PDC. Vorig jaar verraste hij vriend en vijand door Michael van Gerwen te verslaan in de halve finale en de afzwaaiende Phil Taylor in de eindstrijd.



Het WK Darts is van 13 december tot en met 1 januari live te volgen via RTL7 en RTL 7 Darts Radio. De samenvattingen en reacties zijn te zien op AD.nl.