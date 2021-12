Wereldkampioen Harry Lavreysen slaat ook op NK toe en pakt tweede titel

Sam Ligtlee pakte het zilver, het brons was voor Tijmen van Loon. Daarmee was het podium identiek aan dat van de sprint op maandag.

,,Op de een of andere manier is het er nooit van gekomen. Ik wilde het NK graag rijden, omdat er eindelijk weer eens een baanwedstrijd kon plaatsvinden in Nederland”, zei Lavreysen na zijn winst op de sprint. ,,Maar ik had wel net kerst gevierd en niet echt naar het evenement toe getraind. Uiteindelijk is mijn niveau dit jaar zo bizar hoog dat ik ook zonder echte training kan winnen. Ik heb natuurlijk al mooie titels behaald dit seizoen, maar deze trui is zeker ook welkom.”