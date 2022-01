Wereldkampioen Mathieu van der Poel beëindigt veldritseizoen: ‘Dit is een échte domper’

,,We willen het genezingsproces optimaal laten verlopen en dat kan niet als er tijdsdruk is met het oog op een eventuele deelname aan het WK in Fayetteville", zegt het management van Alpecin-Fenix (Christoph en Philip Roodhooft) in een verklaring. ,,Vandaar de beslissing om dit seizoen niet meer in actie te komen op de crossfiets. Medisch gezien is er geen nieuws te melden. Mathieu respecteert de rust die is voorgeschreven en de blessure wordt opgevolgd door de medische staf en de behandelende specialist.”

Mathieu van der Poel: ,,Ik kan er niet veel over zeggen, het is niet anders. Door die rugpijn haal ik sinds de Tour mijn gewenste niveau niet meer en daar wil ik gewoon van af. De enige remedie blijkt een langere rustperiode te zijn en het zou dan ook stom zijn om deze periode nu weer te onderbreken en toch te proberen het WK te halen. Daar zijn we het allemaal over eens. Ook al is het erg zuur – ik heb 10 keer op rij deelgenomen aan het WK cross – mijn trui niet kunnen verdedigen in Amerika is een echte domper. Ik maak me geen zorgen over het verdere verloop van mijn carrière, maar het frustreert me op dit moment natuurlijk wel dat ik niet weet hoelang de rustperiode zal duren. Een datum en doelen stellen we pas voorop als dat op een onderbouwde manier kan. Tot die tijd doe ik wat ik kan.”