Wereldkampioen Max Verstappen nog lang niet verzadigd: ‘Motivatie is nu misschien nog wel groter’

In Bahrein start Max Verstappen aan zijn eerste raceweekend als regerend wereldkampioen. ,,Het grote doel is behaald, maar ik wil nog steeds winnen.”

Door Arjan Schouten



Laat er geen misverstand over bestaan, maakt Max Verstappen voorafgaand aan het openingsweekend in Bahrein maar meteen duidelijk. Het punt van verzadiging is nog lang niet in zicht, nu hij één keer wereldkampioen is. Sterker nog, de honger is alleen maar gegroeid bij de Limburger die voor het eerst met startnummer 1 op zijn auto racet.

Hij is favoriet bij de bookmakers, vol vertrouwen na de wintertest, maar vooral gefocust op wat komen gaat. ,,Als kleine jongen droom je ervan de Formule 1 te halen, misschien wel kampioen te worden. Maar nu dat doel verwezenlijkt is, wil ik nog steeds winnen”, legt Verstappen uit bij de persconferentie in Bahrein. ,,De motivatie is nog hetzelfde, of misschien nog wel groter na die titel. Want je wilt toch blijven winnen, vooraan blijven rijden zoals vorig jaar.”

Op een vraag van een Britse journalist of hij afgelopen winter veel heeft moeten doen om die mindset deze winter te behouden, moet de zoon van Jos Verstappen even lachen. Zeker als het woord ‘gemakzucht’ valt. ,,Ik ben wel opgegroeid met het idee dat dit er nooit in mag sluipen, dat heeft mijn vader mij wel geleerd.”

De kampioen is terug met de RB18 als nieuw wapen in een veld vol hertekende wagens, jagend op nieuw succes. Of hij een nog agressievere Lewis Hamilton verwacht, die natuurlijk op revanche jaagt? ,,Die vraag moet je denk ik niet aan mij stellen”, wuift de Nederlander, die ‘gewoon weer een competitief Mercedes verwacht, het onderwerp meteen weg.

Hij ziet het wel, zondag. Eerst eens twee keer trainen, morgen kwalificeren en dan weer doen wat hij ook na zeven volle seizoenen nog altijd het liefste doet. Racen om de kostbare WK-punten. ,,Ik wil weer vooraan staan, straks. Dat blijft gewoon het doel.”

