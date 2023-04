Wereldkampioen Michael Smith laat geld rollen in Las Vegas en casht in casino: ‘Mijn leven is compleet’

,,Als je in Las Vegas bent, gedraag je dan als een ‘baller’.” Michael Smith (32) leefde zich de voorbije dagen uit in de Verenigde Staten. De Engelsman genoot er van de roem als wereldkampioen darts en ging ook nog eens met een heerlijk geldbedrag naar huis.

‘What happens in Vegas, stays in Vegas’. Maar dat geldt niet voor wereldkampioen darts Michael Smith. De Engelsman deelt op sociale media maar al te graag zijn avonturen in de Amerikaanse stad. ‘Bully Boy’ liet er de voorbije week het geld rollen en poseerde onder meer met een champagnefles van Dom Pérignon. ,,Als je in Vegas bent, gedraag je dan als een ‘baller’.” Als iemand die op grote voet leeft dus.

Vervolgens kroop Smith met zijn vrouw Dagmara in een jacuzzi. ,,Wereldkampioen en nummer 1 op de ranking. Mijn leven is compleet”, riep hij richting de camera. Diezelfde woorden pende hij neer bij z’n Instagram-post, met daarbij ook een selfie met een sigaar.

Decadente dagen dus voor de Engelsman. En toch ging Smith met een dikkere portefeuille naar huis dan dat hij arriveerde. Bij een casinobezoek veroverde hij zowaar de jackpot. De Engelsman zette 10 dollar in en won zomaar eventjes 11.683,47 dollar, omgerekend 10.650 euro. Ongeveer hetzelfde bedrag dat de winnaar van een Premier League-speeldag opstrijkt.

‘Jackpot’

Fans grappen op sociale media dat Smith de bijnaam van collega-darter Adrian Lewis moet overnemen. Die laatste wordt ‘Jackpot’ genoemd. Het verhaal daarachter is ook bijzonder. Lewis won op z’n 20ste 72.000 dollar in een casino in Las Vegas, de jackpot. Maar omdat hij nog niet oud genoeg was, mocht hij die cheque niet claimen.

Lewis besloot de hulp in te schakelen van Steve Beaton, een oudere darter. Hij vroeg of die het winstbedrag niet wilde afhalen in zijn plaats. Maar de medewerkers van het casino hadden dat in de smiezen dankzij de camerabeelden. Lewis kreeg vervolgens twee opties: wachten op de politie, of zonder geld naar buiten stappen. Hij koos noodgedwongen voor dat laatste. Lewis werd door de situatie een tijdje uitgelachen in de dartswereld en kreeg zo de bijnaam ‘Jackpot’.

Smith keerde inmiddels terug naar Europa, want donderdagavond komt hij in actie in de Premier League. ‘Bully Boy’ staat in het Rotterdamse Ahoy tegenover de man in vorm: Gerwyn Price. De Engelse wereldkampioen staat na elf speeldagen op de derde plaats in de stand. Na zestien weken stoot de top 4 door naar de play-offs.

Programma donderdag Kwartfinales (vanaf 20.00 uur): • Chris Dobey - Jonny Clayton

• Michael Smith - Gerwyn Price

• Dimitri Van den Bergh - Peter Wright

• Michael van Gerwen - Nathan Aspinall

Stand na 11 speeldagen: 1. Michael van Gerwen: 29 punten

2. Gerwyn Price: 27 punten

3. Michael Smith: 18 punten

4. Jonny Clayton: 17 punten

5. Nathan Aspinall: 15 punten

6. Chris Dobey: 10 punten

7. Dimitri Van den Bergh: 9 punten

8. Peter Wright: 7 punten