Wereldkampioen Pedersen kijkt vooral uit naar Parijs-Roubaix

Kids in een voetbalsta­di­on? ‘Haken en ogen, maar idee roept positivi­teit op’

13:28 Is het een goed idee om alleen maar kinderen in het stadion toe te laten als oplossing voor de lege, stille stadions zoals we dat bij wedstrijden in Duitsland zagen. Een burgemeester, een clubdirecteur, een sportmarketeer en een ervaringsdeskundige over dit plan. ,,Het is een manier om jonge supporters dichterbij de voetballers te brengen.”