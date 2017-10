Wereldkampioen Van Aert niet naar EK veldrijden

PSV strikt Aziatisch gokbedrijf als sponsor

10:27 PSV heeft met het Aziatische Wellbet een aanbieder van kansspelen als sponsor aan zich weten te binden. Het gokbedrijf richt zich op een aantal landen in de Aziatische markt en is nu nog niet actief in Europa. De verwachting is ook niet dat Wellbet op korte termijn die stap gaat maken.