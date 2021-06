Wereldkampioen veldrijden Ronhaar naar ploeg Nys

Spelersvak­bond ‘zeer bezorgd’ over Copa América in Brazilië: ‘Alarmeren­de situatie’

10:34 De wereldwijde vakbond van profvoetballers FIFPro is zeer bezorgd over het gegeven dat het toernooi om de Copa América binnenkort in Brazilië wordt gehouden. Het land is zwaar getroffen door de coronapandemie, die nog steeds bij lange na niet onder controle is. De FIFPro vreest voor de gezondheid van de betrokkenen.