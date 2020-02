Wereldkampioene Alvarado ook beste in Vestingcross

De wedstrijd moest iets later beginnen omdat de storm voor een omgewaaide boom op het parcours had gezorgd. Zoals zo vaak dit seizoen vochten Alvarado en Worst een scherp gevecht uit. Een foutje van Worst in de slotfase voorkwam een eindsprint zoals bij het WK. Alvarado kon al kort voor de finish de handen omhoog steken. Betsema vervolmaakte het Nederlandse podium door op 18 seconden als derde over de finish te komen.



Met haar overwinning in Middelkerke verzekerde Alvarado zich ook van de eindoverwinning in de Superprestige. ,,Het was spannend vandaag, zeker omdat ik de overwinning in Middelkerke nog niet volledig verwerkt had. Maar ik wilde in eigen land toch wel weer schitteren”, vertelde Alvarado, die net als haar tegenstrevers behoorlijk wat last had gehad van de wind. ,,Op de schuine kant werd je soms omhoog geduwd door de wind. Op andere stroken stond je dan weer geparkeerd, omdat de wind fel op kop tekeer ging. Maar het was te doen.”



De cross in Hulst maakt volgend seizoen deel uit van de vernieuwde wereldbekerkalender.