Wereldkampioene Van Vleuten hervat seizoen met zege

Eind februari was ze de beste in Omloop het Nieuwsblad, waarna er maanden niet meer gekoerst werd vanwege corona. In het Baskenland stapte het vrouwenpeloton vandaag weer op voor de officiële herstart. In de Emakumeen Nafarroako Klasikoa, de eerste van drie wedstrijden in Noord-Spanje deze week, zegevierde wereldkampioene Van Vleuten solo na 118 kilometer in Lekunberri.



Voorafgaand aan de herstart hield het corona-virus opnieuw de gemoederen bezig. CCC, de vrouwenploeg van onder anderen Marianne Vos besloot op het laatste moment niet te starten vanwege twijfel of alle ploegen wel getest zijn. En ook de wederom oplaaiende besmettingscijfers in Noord-Spanje zorgen voor kopzorgen in het vrouwenpeloton. Rennersvakbond The Cyclists Alliance vroeg aan de UCI om te heroverwegen of de wedstrijden in Spanje wel verreden kunnen worden. ,,De gezondheidsrisico’s in de regio Navarra zijn te groot”, liet teammanager Eric van den Boom weten in een persverklaring. De ploeg maakte ook bezwaar dat sommige ploegen mogelijk geen verplichte coronatest hadden gedaan. Uiteindelijk gingen vijftien teams van start.