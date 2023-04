Wereldkampioene veldrijden Fem van Empel klaar voor Brabantse Pijl: ‘Ik ben benieuwd waar ik sta’

Napoli voor derde keer dit seizoen zonder Victor Osimhen tegen AC Milan: ‘Al hun spelers zijn goed’

Napoli kan morgen in de eerste ontmoeting met AC Milan in de kwartfinales van de Champions League nog niet beschikken over Victor Osimhen. De aanvaller is niet op tijd hersteld van een spierblessure, die hij onlangs opliep tijdens een interland met Nigeria.