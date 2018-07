Wereldkampioenen vieren feest in Los Angeles en Miami

SportbytesIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters meemaken én delen op sociale media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Fransen en Belgen vieren samen vakantie in LA

Precies twee weken geleden stonden Frankrijk en België nog tegenover elkaar in de halve finale van het WK in Rusland. Nu vieren de Belgische internationals Adnan Januzaj (Real Sociedad) en Marouane Fellaini (Manchester United) in Los Angeles vakantie met de Franse wereldkampioenen Steven Nzonzi (Sevilla), Samuel Umtiti (FC Barcelona) en Paul Pogba (Manchester United). De wereldbeker ging mee naar LA.

France X Belgique ce soir 🏆 France X Belgium tonight #holidays @iamnzonzi15 @samumtiti @adnanjanuzaj @fellaini 📷: @rakeem_madeit 884.7k Likes, 2,369 Comments - Paul Labile Pogba (@paulpogba) on Instagram: "France X Belgique ce soir 🏆 France X Belgium tonight #holidays @iamnzonzi15 @samumtiti..."

Wereldkampioen vieren feest met Mayweather

Ook de wereldkampioenen Benjamin en Ousmane Dembélé nemen het er flink van op hun vakantie in de Verenigde Staten. In Miami feesten ze met de Amerikaanse bokskampioen Floyd 'Money' Mayweather.

Ook Ronaldinho (in 2002 wereldkampioen met Brazilië) en Jérôme Boateng (in 2014 wereldkampioen met Duitsland) vieren het feest vrolijk mee in LIV Nightclub in Miami.

🤙🏾🥊👊🏾 @floydmayweather 685.8k Likes, 2,990 Comments - Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinho) on Instagram: "🤙🏾🥊👊🏾 @floydmayweather"

Bom te encontrar meu parceiro @jeromeboateng 🤙🏾 ✌🏾 408.5k Likes, 977 Comments - Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinho) on Instagram: "Bom te encontrar meu parceiro @jeromeboateng 🤙🏾 ✌🏾"

Kuznetsova lest haar dorst

Ook in Miami is het afzien met sporten met temperaturen van boven de 30 graden. De Russische tennisster Svetlana Kuznetsova (33) lest haar dorst.

Ребят, такой вопрос))) без чего бы вы не смогли существовать , кроме воды конечно же ?) Часто задаюсь вопросом , что движет каждым из нас ? A question .. except water , without what you couldn't exist ? I'm asking myself often .. what give us the drive 3,099 Likes, 116 Comments - Svetlana Kuznetsova/ Кузнецова (@svetlanak27) on Instagram: "Ребят, такой вопрос))) без чего бы вы не смогли существовать , кроме воды конечно же ?) Часто..."