Wereldrecords leveren herinneringen op én mooie anekdotes

de bankzitter Erik ten Hag niet genoemd in Ajax-ode bij DWDD

12:05 ENSCHEDE - Omdat ik ben afgehaakt toen Henk Spaan met de stem van een grafdelver een Ajax-versje van zichzelf ging voordragen - en ik maar denken dat Candlelight afgelopen was - is het mij niet opgevallen, maar via Twitter kreeg ik het achteraf toch mee. Bij De Wereld Draait Door ging het woensdag een kwartier over de historische avond van Ajax in Bernabeu, maar de naam van de trainer werd geen enkele keer genoemd.