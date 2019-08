Werner tekent bij in Leipzig, ontslagen Rami vindt in Fenerbaçhe nieuwe club

De transferperiode in Europa kruipt richting het einde en dus regent het nieuwtjes over spelers die nog wisselen van club. Mis de komende weken niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Serero naar Al Jazira

Thulani Serero vertrekt bij Vitesse. De middenvelder gaat in de Verenigde Arabische Emiraten bij Al Jazira voetballen. Bij die club is Jurgen Streppel trainer.

De 29-jarige Serero ondertekent een contract voor twee seizoenen bij Al Jazira. De Zuid-Afrikaan kwam van 2011 tot 2017 uit voor Ajax en vertrok daarna naar Vitesse.

Serero zat zaterdag al niet meer bij de selectie van Vitesse voor de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (1-1).

Werner niet naar Bayern München

Timo Werner heeft zijn contract bij RB Leipzig met drie jaar verlengd. De 23-jarige spits ligt nu tot de zomer van 2023 vast bij de Duitse club, waarvoor hij sinds 2016 speelt. Werner groeide in dienst van Leipzig uit tot Duits international.

In 25 interlands voor de ‘Mannschaft’ maakte de aanvaller tien doelpunten. In dienst van Leipzig staat de teller op 51 doelpunten in de Bundesliga. Hij was tijdens het seizoen 2017-2018 ook drie keer trefzeker in de Champions League.

Het contract van Werner zou volgend jaar zomer aflopen. Bayern München werd vaak genoemd als mogelijke nieuwe bestemming, maar de spits besloot zijn verbintenis in Leipzig te verlengen. ,,Het hele proces heeft lang geduurd, maar ik wilde zeker weten dat ik me bij deze club verder kan ontwikkelen”, zei Werner. ,,Nu kan ik me volledig concentreren op onze ambitie om er een zo goed mogelijk seizoen van te maken.”

Volledig scherm Timo Werner. © Getty Images

Fenerbahçe biedt ontslagen Rami onderdak

Adil Rami heeft al weer een nieuwe club gevonden. De Franse verdediger gaat aan de slag bij Fenerbahçe, mits de medische keuring geen problemen oplevert. Rami (33) werd onlangs weggestuurd bij Olympique Marseille omdat hij zonder toestemming van die club had meegedaan aan de opnames van het Franse tv-programma Fort Boyard.



De excentrieke verdediger, die onlangs zijn relatie met Pamela Anderson zag stranden, had zich eind vorig seizoen afgemeld voor een training omdat hij geblesseerd zou zijn. Later bleek dat Rami niet kwam trainen omdat hij opnames had voor het tv-programma waaraan hij meedeed. Toen Olympique Marseille daar achter kwam, besloot de Franse club van Kevin Strootman het contract van Rami te laten ontbinden.

Volledig scherm Adil Rami. © BSR Agency

Paris Saint-Germain weer zonder Neymar

Hoewel Neymar de hele week heeft meegetraind bij Paris Saint-Germain, ontbreekt de Braziliaanse superster toch weer in de wedstrijdselectie van trainer Thomas Tuchel. De duurste voetballer ter wereld wil de Franse hoofdstad na twee jaar verlaten. Hij wordt al wekenlang in verband gebracht met een terugkeer naar FC Barcelona, terwijl ook Real Madrid en Juventus achter hem aan zitten.



Tuchel zei deze week dat Neymar klaar is om zijn rentree te maken. ,,Hij heeft goed getraind. Neymar kan spelen, als de situatie tussen hem en de club is opgelost”, aldus de Duitser. Dat is blijkbaar nog niet het geval, want Neymar ontbreekt in de selectie voor de thuiswedstrijd tegen Toulouse.

Volledig scherm Neymar op de training van PSG. © REUTERS

Westerveld wordt keeperstrainer bij KNVB

Sander Westerveld gaat als keeperstrainer aan de slag bij KNVB. De oud-doelman van onder meer FC Twente, Vitesse en Liverpool sluit aan bij de technische staf van Oranje onder 17 jaar, die onder leiding staat van coach Peter van der Veen. De zesvoudig international gaat in het najaar met die ploeg naar het WK in Brazilië. Westerveld zag het niet zitten om bij een club keeperstrainer te worden, maar het aanbod van de KNVB beviel hem wel.



Volledig scherm Sander Westerveld in 2003 als keeper van Real Sociedad. © AFP

Real Madrid wil Stekelenburg



Een merkwaardig gerucht, maar Football Insider meldt dat Maarten Stekelenburg (36) op weg is naar, jawel, Real Madrid. De 36-jarige goalie zat gisteren tegen Aston Villa op de bank bij Everton, maar Jonas Lössl lijkt voorbestemd om reservedoelman te worden op Goodison Park. In de Spaanse hoofdstad zou Stekelenburg wél de tweede keeper worden aangezien Keylor Navas op weg is naar Paris Saint-Germain. Real Madrid geeft de voorkeur aan Pepe Reina, maar die transfer blijkt moeilijk te realiseren.

Volledig scherm Maarten Stekelenburg. © Getty Images

Zaha moet Neymar opvolgen bij PSG



Of aan de soap rondom het vertrek van Neymar ooit een einde komt, is maar de vraag. Mocht de Braziliaan deze zomer alsnog vertrekken naar FC Barcelona of Real Madrid, dan weet Paris Saint-Germain al wie 'm moet opvolgen. Volgens de Sunday Mirror gaan de Fransen dan voor Wilfried Zaha. De Ivoriaanse vleugelspits van Crystal Palace leek lange tijd op weg naar Everton, maar van een transfer kwam het uiteindelijk niet. Volgens de Britse krant vertrekt deze week nog een Franse delegatie naar Engeland om de transfer van Zaha te bespreken.

Volledig scherm Wilfried Zaha in duel met Paul Pogba. © AFP