Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer niet langer een tennisduo

Dit staat er vandaag op het programma van de WK-kwalifica­tie

De WK-kwalificatie nadert beslissende momenten. Naast de wedstrijd van Nederland wordt er nog veel meer gevoetbald in Europa. Wie plaatst zich direct voor het WK in Qatar? En wie krijgt een plekje in play-offs? Dit staat er vanavond op de rol:

11:04