Wesley Sneijder geeft harde kern Ajax middelvinger en rijdt zingend langs de Arena

Olympisch dorp, openingsce­re­mo­nie en 2500 sporters: Twente bereidt zich voor op Special Olympics

9:31 ENSCHEDE - Zeker 2500 sporters met een verstandelijke beperking, 1000 begeleiders en coaches, minstens 13 sporten verdeeld over locaties in alle 14 Twentse gemeenten. De regio maakt zich op voor de organisatie van de Special Olympics 2022. Maandag is Twente officieel aangewezen als organisator.