FC Twente huurt Duitser, West Ham en Wolfsburg willen Weghorst

NAC Breda heeft Gervane Kastaneer gecontracteerd. De 22-jarige aanvaller tekent een contract voor twee seizoenen bij de Bredase eredivisieclub. Kastaneer speelde het afgelopen seizoen in de tweede Bundesliga bij 1. FC Kaiserslautern. Van die club mocht hij transfervrij vertrekken ondanks een doorlopend contract.



De snelle aanvaller speelde tien competitieduels in Duitsland waarin hij een keer doel trof. ,,Nu spelen voor NAC is een mooie stap in mijn carrière", zegt de geboren Rotterdammer die in de jeugd van Feyenoord en FC Dordrecht speelde. Bij ADO Den Haag maakte Kastaneer zijn debuut in de eredivisie en kwam hij in drie seizoenen tot een kleine dertig wedstrijden in het groen en geel van ADO.