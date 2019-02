What would Shani do?

Een monument van het Hengelose voetbal, Henk Renssen, overleden

6 februari HENGELO - Oud-profvoetballer en trainer Henk Renssen is overleden. De Hengeloër groeide in de jaren van het betaalde voetbal uit tot een monument van Tubantia. Renssen is 85 jaar geworden. Hij was al geruime tijd ziek.