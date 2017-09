Wickmayer verslaat in China de als eerste geplaatste Peng Shuai

Pelupessy en Stegeman zijn het eens: 'Dit was een zakelijke zege'

19 september RIJNSBURG – Het was voor Heracles inpakken en snel wegwezen na de 2-0 zege op Rijnsburgse Boys. ,,We zitten in de koker en daarvoor zijn we hier gekomen’’, zei aanvoerder Joey Pelupessy.