Wie doorbreekt Spaanse hegemonie in de Champions League?

Kik Musampa, oud-speler van onder meer Manchester City, zegt dat City een gouden zet heeft gedaan om op de 'Peptour' te gaan. ,,Ze moeten en zullen de Champions League winnen. Door de manier van voetballen van Guardiola binnen te halen, kunnen ze verrassen en overtuigen in eigen land. Dat ze wekelijks veel meer weerstand tegenkomen dan PSG in eigen land geeft hen een voordeel in Europa. PSG is voor mij toch te veel de ploeg die steken laat vallen als het er echt op aankomt. Dat hebben we vorig jaar tegen Barça gezien. 4-0 thuis winnen en je dan geen raad weten in Nou Camp zegt veel.’’ Paris Saint Germain? Ook Van Vossen zet zijn geld ook niet op de Parijzenaren. ,,Dan zou het van hun aanval moeten komen – Cavani, Neymar- maar ik verwacht hen toch niet.’’



Perez is het met Beenhakker eens dat het toch bovenal een gevalletje koffiedik kijken is. ,,Persoonlijk maakt het met niet uit of er een Turkse, Spaanse of Engelse club wint. Als er maar lekker voetbal wordt gespeeld.’’ Musampa denkt dat we het gaan meemaken: er komt geen Spaanse CL-winnaar in Kiev op 26 mei. ,,En zeker Real niet. Om hun seizoen nog enigszins rooskleurig te maken, resteert de Champions League. Maar de crisis die ze doormaken zit echt diep om dat voor elkaar te krijgen.’’