Wie hebben zich geplaatst voor de EK's en WK's?

Geplaatst voor de EK afstanden in Heerenveen (10-12 januari):

Vrouwen: Jutta Leerdam (500 en 1000 m), Melissa Wijfje (1500 m), Esmee Visser (3000 m), Irene Schouten (3000 m), Carlijn Achtereekte (3000 m), Ireen Wüst (1000 m en 1500 m), Letitia de Jong (500 m en 1000 m), Joy Beune (1500 m) en Femke Kok (500 m);



Mannen (onder voorbehoud, selectiecommissie langebaan beslist nog over aanwijsplek voor Nuis): Patrick Roest (1500 m, 5000 m), Thomas Krol (1000 m en 1500 m), Sven Kramer (5000 m), Koen Verweij (1500 m), Dai DAI Ntab (500 m en 1000 m), Jorrit Bergsma (5000 m), Jan Smeekens (500 m) en Kai Verbij (500 en 1000 m).



Bondscoach Jan Coopmans kiest de deelnemers aan de teamsprint, de ploegachtervolging en de massastart.



Geplaatst voor WK afstanden in Salt Lake City (13-16 februari), onder voorbehoud zaak-Nuis:

500 m: Leerdam, Letitia de Jong, Kok, Ntab, Smeekens, Verbij; 1000 m: Leerdam, Letitia de Jong, Wüst, Krol, Verbij, Ntab; 1500 m: Wijfje, Wüst, Beune, Krol, Roest, Verweij; 3000 m: Visser, Schouten, Achtereekte; 5000 m: Visser, Schouten, Roest, Kramer, Bergsma; 10.000 meter: Bergsma, Roest.



Bondscoach Coopmans kiest de deelnemers aan de teamsprint, de ploegachtervolging en massastart.



Geplaatst voor WK allround in Hamar (28 februari - 1 maart): Wüst, Antoinette de Jong, Roest, Kramer. De laatste twee tickets gaan naar de winnaars van de NK allround in Heerenveen (25-26 januari).



Geplaatst voor WK sprint in Hamar (28 februari - 1 maart): Leerdam, Letitia de Jong, Verbij, Ntab. De resterende twee tickets gaan naar de winnaars van de NK sprint (25-26 januari in Heerenveen).