Wie is beter, Kramer of Davis? ‘Davis moest het vooral alleen doen’

Wie is de beste ooit?Echte sport is er nauwelijks, discussiëren over sport kan gelukkig altijd. Wie is de beste schaatser in de geschiedenis? Lisette van der Geest gaat voor Sven Kramer. Rik Spekenbrink kiest de Amerikaan Shani Davis.

Quote Shani Davis moest het eigenlijk veelal alleen doen. Met een foto van Erben Wennemars op zijn koelkast als inspiratie­bron. Rik Spekenbrink Lisette: ,,We hebben Eric Heiden, Dan Jansen, Oscar Mathisen en Johann Olav Koss. We hebben Ard en Keessie. Maar toch. In de sport met al z’n indrukwekkende, vaak ook Nederlandse, historie, kies ik voor het nu: Sven Kramer. Hij kwam op als junior, in zijn tijd bij Jong Oranje, hij is er nu nog steeds. Niemand domineerde zo duidelijk en zo lang de langere afstanden als hij. Inmiddels is hij niet meer zo dominant als rond 2012, toen hij de grote favoriet was voor de 5 en 10 kilometer op de Olympische Spelen - we weten allemaal hoe dat afliep - maar misschien is de liefde voor de sport die nu zo duidelijk zichtbaar is wel mooier. En met zilver op de WK afstanden in februari, op een hooglandbaan, niet zijn favoriete situatie, gaf Kramer voor de zoveelste keer een visitekaartje af: hou altijd rekening met hem. De strijd is nog niet gestreden. Nog steeds niet.”

Rik: ,,Tja, Sven Kramer. Hij draagt de schaatssport bijna in z’n eentje, in ieder geval in Nederland. Zo bezien valt er weinig tegen jouw keuze in te brengen. Maar dat wordt een eenzijdig duel, ik ga voor Shani Davis. Wat hij heeft gepresteerd is in verhouding misschien wel knapper. Ga maar na: hij heeft geen schaatsgenen, komt uit een land zonder schaatscultuur, had lange tijd geen commerciële ploeg, geen grote privé-sponsors. Hij moest het eigenlijk veelal alleen doen. Met een foto van Erben Wennemars op zijn koelkast als inspiratiebron. Als je dan ziet wat Davis allemaal heeft gewonnen: twee keer olympisch goud, tien wereldtitels afstanden en allround, wereldkampioen sprint. En dan ook nog eens een innemende vent.”

Volledig scherm Shani Davis © AP

Lisette: ,,Ja, die reportage met de foto van Erben op de koelkast. Heel soms moet ik eraan denken, als ik mezelf voorneem om minder te snoepen. Dan hoor ik Davis weer, met die kenmerkende stem van hem - Amerikaans, een octaafje hoger dan ik ooit bij hem verwachtte, maar tegelijkertijd met een soort kikker in zijn keel - ‘Would Erben do that?’ Het gaat me nog steeds iets te ver om Erben op mijn koelkast te plakken, maar die reportage blijft legendarisch. Desalniettemin: geen schaatsgenen klinkt wellicht nadelig, maar ooit al eens bedacht dat het andersom misschien juist wel lastiger is? Een moeder die schaatste, een vader die veel bekendheid vergaarde als schaatser, op je vierde al in Inzell rondrijden, dat schept automatisch verwachtingen bij de buitenwereld.

Enquete Poll Wie is de beste ooit? Sven Kramer

Shani Davis Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Wie is de beste ooit? Sven Kramer (81%)

Shani Davis (19%)

En vervolgens die dominantie, waardoor de verwachtingen alleen maar groter werden. Nooit rijdt Kramer anoniem en zonder druk in de rondte, toch schaatst hij nu, op zijn 34ste, nog steeds. En hoe. Ik vul even het rijtje individuele titels in: drie keer olympisch kampioen vijf kilometer, acht keer wereldkampioen op dezelfde afstand. Kramer schaatste wereldrecords, hij won tien Europese allroundtitels - de laatste overigens met de lading van een soort comeback, omdat rugproblemen het laatste deel van zijn carrière af en toe overschaduwen. Hij won vijf wereldtitels op de tien kilometer en heeft nog maar een mondiale allroundtitel nodig om tot een totaal van tien te komen.”

Volledig scherm © ANP

Rik: ,,Tuurlijk heeft een bekende achternaam ook nadelen. Toen Kramer een jaar geblesseerd was, keken er de helft minder mensen naar het schaatsen, meen ik. Natuurlijk voelt hij bij iedere wedstrijd de druk van het halve land. Maar daar staat tegenover dat Kramer zich nooit enige zorgen heeft hoeven maken over een goede ploeg, of de centen. Deels omdat hij dat altijd zelf perfect heeft geregeld, maar ook omdat schaatsen in Nederland wel een grote, lucratieve sport is. Die luxe heeft Davis nooit gekend. Die lijst met titels van Kramer is eindeloos, alle lof. Maar zijn nummers: de 5 en 10 kilometer, het allrounden, zijn internationaal altijd minder sterk bezet geweest dan het terrein van Davis: sprint, 1000 en 1500 meter. Davis klopte Kramer op de WK’s allround van 2005 en 2006 trouwens. En kijk eens naar de Adelskalender.”

Quote Kramer heeft Heerenveen als thuisbasis en is afhanke­lijk van de internatio­na­le schaatska­len­der in zijn mogelijkhe­den om op recordijs te schaatsen. Lisette van der Geest

Lisette: ,,Ja, op de Adelskalender, de wereldranglijst aller tijden, staat Kramer achter Davis. Ze zijn de nummer twee en de nummer drie. Op één een Nederlander die we hier allebei - op dit moment! - absoluut niet als grootste schaatser aller tijden willen bestempelen, simpelweg omdat hij, Patrick Roest voor de goede orde, daarvoor nog meer moet winnen. Dus wat zegt dit argument? Records worden verbroken, titels zijn voor altijd, zo horen wij vaak. Records zijn afhankelijk van omstandigheden, zeker in het schaatsen, waar het inmiddels een zekerheid is dat wereldrecords niet meer op laaglandbanen worden verbroken. Shani Davis woonde bij een hooglandbaan, trainde standaard op het snelste ijs ter wereld, in Salt Lake City. Kramer heeft Heerenveen als thuisbasis en is afhankelijk van de internationale schaatskalender in zijn mogelijkheden om op recordijs te schaatsen. Daarnaast heeft hij zijn postuur en snelheid niet mee, als het aankomt op voordeel op snel ijs, Davis wel. De Adelskalender is het recordoverzicht, maar wat echt telt is de prijzen.”

Rik: ,,Als het alleen om titels gaat, kan ik inderdaad wel inpakken. Maar ik denk toch ook aan Kjeld Nuis, die het fabuleuze wereldrecord van Davis op de 1500 meter honderdduizend keer terugkeek op YouTube. Die tijd stond zo lang, die rit was zo perfect, Davis was dé standaard. Ik had Kramer ook graag zien schitteren op de 1500 meter, toch niet voor niets het koningsnummer genoemd. Het was echt jammer dat hij de schaatsmijl vaak schrapte, bijvoorbeeld op de Spelen in Sotsji. Alles stond in het teken van die lange afstanden. Kramer laat de afgelopen jaren ook veel wedstrijden schieten. Hij doet dat met een reden, ik weet het, maar jammer is het wel. Het seizoen is al niet overdreven lang, dan wil je de kanonnen ook zien als er geschaatst wordt. Maar tot slot, je kan er moeilijk omheen. Hoe ontzettend veel Kramer ook heeft gewonnen, hij zal altijd ook herinnerd worden aan wat hij niet won. Dat mag hartstikke onterecht zijn, we weten allebei dat hij het zelf ook zo voelt. Geen olympisch goud op de 10 kilometer, het blijft een omissie. Als hij in Peking alsnog toeslaat, neem ik ieder woord terug.”

Volledig scherm Beeld uit 2005, met Shani Davis in het midden en Sven Kramer rechts © Foto Leo Vogelzang bv

Lisette: ,,Sterker nog: Davis is de man wiens videobeelden ik vroeger keer op keer onder ogen kreeg van mijn trainer om aan te geven hóé je een perfecte bocht rijdt. Met dat laatste over Kramer ben ik het oneens trouwens. Ik vind de overwinning na grote tegenslag vaak mooier dan winst naar verwachting. Maar Kramer heeft geen 10 kilometer-titel nodig om te bewijzen hoe goed hij is, dat hij een andere standaard in het schaatsen heeft neergezet. Zijn kracht zag je juist na die 10 kilometer in Vancouver, toen hij netjes bleef, hoe hoog zijn frustratie ook zat na die verkeerde wissel. Toen hij door ging met zijn coach. En je ziet het aan hoe hij heerst in de schaatssport, ook op de momenten dat hij niet heerst op het podium.”