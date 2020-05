Wie is de mooiste sportster van Nederland? Ze komt uit Borne...

Joy Beune, professioneel schaatsster bij de formatie Jumbo-Visma, neemt de titel over van haar collega Jutta Leerdam. Die was vorig jaar benoemd door FHM - For Him Magazine, het online magazine voor mannen. Ieder jaar reikt FHM deze prijs uit. ‘Normaal gesproken pakt Joy wat gouden, bronzen of zilveren plakken mee op de schaatsbaan, nu krijgt ze van ons een gouden plak als mooiste sportvrouw van 2020’, aldus FHM.