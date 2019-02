Wie is stuntende tennisser Tallon Griekspoor?

Door Rik Spekenbrink



Veel mensen zullen het nieuws pas vanochtend hebben gezien. Tallon Griekspoor heeft het ABN Amro-toernooi van zijn als tweede geplaatste topspeler beroofd. Het was een paar minuten voor middernacht toen de Noord-Hollander zijn vierde matchpoint tegen Karen Katsjanov, de nummer 11 van de wereld, benutte. Een jaar na zijn zege op Stan Wawrinka in hetzelfde Ahoy staat hij morgen opnieuw in de tweede ronde. Goed nieuws voor de Nederlandse tennisfan, de toernooiorganisatie, én Griekspoor zelf uiteraard.



Wie is deze man die voor het tweede jaar op rij voor een grote stunt zorgt in Rotterdam, maar van wie we normaal gesproken alleen de uitslagen zien op Teletekst, van challenger-toernooien over de hele wereld? Tallon Griekspoor, 22 jaar en de mondiale nummer 211, is de jongste telg van een ondernemersfamilie uit Nieuw-Vennep. Zijn broer Scott tennist ook, hij staat op plek 272. Kevin, tweelingbroer van Scott, was de derde tennisser in de familie maar is inmiddels gestopt. Scott en Tallon delen hun Belgische coach, Kristof Vliegen, voormalig nummer 30 van de wereld. Ze werken al vijf jaar met elkaar.