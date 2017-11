Wie kroont zich tot tenniskoning in Londen?

Tennis kent geen WK. Om die leegte in de sport op te vullen zijn de ATP Finals in het leven opgeroepen. Vanaf vandaag gaan de beste spelers ter wereld in de Londense O2 Arena uitmaken wie zich de koning van dit jaar mag noemen.

De opzet van het toernooi is vrij eenvoudig. De acht hoogst geplaatste spelers op de wereldranglijst worden ingedeeld in twee groepen, vernoemd naar twee meervoudige winnaars van het toernooi: groep Pete Sampras en groep Boris Becker. De beste twee spelers per groep gaan door naar de halve eindstrijd. De finale is zondag 19 november.



Omdat de nummer 7 van de ATP-ranking, Stan Wawrinka, nog herstelt van een knieoperatie, mag nummer 9 Jack Sock in zijn plaats meedoen. En er ontbreken natuurlijk twee andere grote namen in Londen: Novak Djokovic is na een dramatisch kwakkeljaar buiten de top-10 gesukkeld. Andy Murray, vorig jaar winnnaar van dit toernooi, worstelde met een hardnekkige heupblessure en staat pas sinds kort weer op de baan.

Het lijkt een abc'tje dat de twee overgebleven namen van de 'big four', Rafael Nadal en Roger Federer, de komende week favoriet zijn. Maar ze krijgen natuurlijk niet zomaar wat ballenmeppers tegenover zich. We stellen de acht deelnemers even voor. Wie is de grote favoriet voor de eindzege?

Enquete poll Wie gaat de ATP Finals winnen? Rafael Nadal

Dominic Thiem

Grigor Dimitrov

David Goffin

Roger Federer

Alexander Zverev

Marin Cilic

Jack Sock Wie gaat de ATP Finals winnen? Rafael Nadal (24%)

Dominic Thiem (2%)

Grigor Dimitrov (1%)

David Goffin (2%)

Roger Federer (68%)

Alexander Zverev (3%)

Marin Cilic (1%)

Jack Sock (0%)

Groep Pete Sampras

Rafael Nadal (Spa)

Leeftijd: 31

ATP-ranking: 1

Historie tegen rest van groep: 17-3

Seizoen: Na twee jaren zonder Grand Slamzege - er werd soms zelfs gefluisterd dat zijn tijdperk ten einde was - sloeg Nadal in 2017 weer ongenadig toe. De Spaanse gravelkoning won 'zijn' Roland Garros en recentelijk ook nog de US Open. Nadal zal gebrand zijn om in Londen te winnen, dit prestigieuze toernooi staat immers nog niet op zijn palmares.

Volledig scherm Rafael Nadal. © Getty Images

Dominic Thiem (Oos)

Leeftijd: 24

ATP-ranking: 4

Historie tegen rest van groep: 7-13

Seizoen: Thiem wordt elk jaar een beetje beter. In 2017 haalde hij, net als in 2016, de halve finale van Roland Garros. De Oostenrijker wacht nog op zijn eerste finaleplaats in een Grand Slam. Hij staat er in het circuit om bekend dat hij erg veel toernooien speelt. Hoeveel energie heeft Thiem nog in de tank?

Volledig scherm Dominic Thiem. © Getty Images

Grigor Dimitrov (Bul)

Leeftijd: 26

ATP-ranking: 6

Historie tegen rest van groep: 8-13

Seizoen: Dimitrov schreef in augustus het masterstoernooi van Cincinnati op zijn naam door in de finale Nick Kyrgios te verslaan. De Bulgaar is redelijk in vorm dit najaar, maar zijn beste prestatie tijdens een Grand Slam was in januari: halve finale op de Australian Open.

Volledig scherm Grigor Dimitrov. © Getty Images

David Goffin (Bel)

Leeftijd: 26

ATP-ranking: 8

Historie tegen rest van groep: 8-11

Seizoen: Bereikte in maart van dit jaar een heuglijke mijlpaal: Goffin was de eerste Belg ooit in de top-10 van de wereldranglijst. Op Grand Slams wist hij zich ook dit jaar niet in de kijker te spelen, maar Goffin won in oktober nog twee ATP-toernooien.

Volledig scherm David Goffin. © Getty Images

Groep Boris Becker

Roger Federer (Zwi)

Leeftijd: 36

ATP-ranking: 2

Historie tegen rest van groep: 12-3

Seizoen: Roger Federer was in 2017 misschien wel op de toppen van zijn kunnen. En dat op zijn 36ste. Hij zegevierde als vanouds op de Australian Open en Wimbledon, en was een paar weken geleden nog Rafael Nadal de baas in de finale van de masters in Sjanghai. Won de ATP Finals al zes keer.

Volledig scherm Roger Federer. © Photo News

Alexander Zverev (Dui)

Leeftijd: 20

ATP-ranking: 3

Historie tegen rest van groep: 6-4

Seizoen: Won vijf toernooien in 2017, waaronder twee klinkende masterszeges in Rome en Toronto. De Duitser is een supertalent, en is de grote belofte steeds meer aan het inlossen. Zverev is buiten topfavorieten Nadal en Federer misschien wel de gevaarlijkste kandidaat.

Volledig scherm Alexander Zverev. © Getty Images

Marin Cilic

Leeftijd: 29

ATP-ranking: 5

Historie tegen rest van groep: 2-12

Seizoen: Won slechts één toernooi dit jaar, maar maakte indruk op Wimbledon waar hij pas in de finale door Roger Federer gestuit kon worden. Bereikte recentelijk in Sjanghai de halve finale. Daar was het Rafael Nadal die de Kroaat een halt moest toeroepen.

Volledig scherm Maren Cilic. © Photo News

Jack Sock (VS)

Leeftijd: 25

ATP-ranking: 9

Historie tegen rest van groep: 3-4

Seizoen: Niet een seizoen om lang te herinneren, dacht Jack Sock waarschijnlijk toen het najaar zijn intrede deed. Maar afgelopen week won de Amerikaan het masterstoernooi van Parijs. In bloedvorm dus. Op de Grand Slams wilde 't het afgelopen jaar echter niet vlotten voor Sock.