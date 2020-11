Wiebes pakt eerste etappe na eindsprint in Challenge by La Vuelta

Gouden wielergene­ra­tie nadert einde: ‘Moeten beseffen dat dit wel extreem is’

28 september Wéér leverde de gouden wielergeneratie optimaal. Beide wereldtitels voor Anna van der Breggen, een zilveren medaille voor Annemiek van Vleuten (wegrit), brons voor Ellen van Dijk (tijdrit). Allemaal dertigers, wat zegt dat over de toekomst? ,,Er is aanwas genoeg, maar deze generatie is wel écht legendarisch.’’