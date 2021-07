Wiebes wint vijfde etappe Giro, Van der Breggen behoudt roze

De Nederlandse renster van Team DSM was na de rit over 120 kilometer van Milaan naar Carugate de snelste in de sprint. Wiebes bleef de Noorse Emma Norsgaard voor. Marianne Vos eindigde als derde. Anna van der Breggen behield de roze leiderstrui.



Zes rensters namen het initiatief in de etappe, maar slaagden er niet in een grote voorsprong te pakken. Onder meer dankzij het team van Wiebes werd het gat dichtgereden. Wiebes slaagde er daarna in om het in de sprint af te maken.