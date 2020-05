Wielerbond denkt voorzichtig weer aan koersen

Oud-atletiek­baas Diack op 8 juni voor de rechter

14:37 Het proces tegen voormalig IAAF-voorzitter Lamine Diack gaat op 8 juni in Parijs van start. De 86-jarige Senegalees was van 1999 tot 2015 voorzitter van de internationale atletiekfederatie. Hij staat terecht voor fraude en witwassen. Het proces zou eerder in januari beginnen, maar werd toen uitgesteld nadat Senegal onverwacht met nieuwe onderzoeksresultaten was gekomen.