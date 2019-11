Wielerbond UCI wil hercontroles 2016 en 2017

Motorcou­reur Mirjam Pol uit Borne leeft voor, niet van de Dakar Rally

11:34 BORNE - Als op 5 januari in de Saudi-Arabische havenstad Jeddah de Dakar Rally van start gaat is Mirjam Pol nog steeds de enige Nederlandse deelneemster. Net als in 2006, toen de Bornse motorrijdster debuteerde in de grootste rally ter wereld.