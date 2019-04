Wielergod heeft bij Wout van Aert vuiltje in zijn oog

Tijdrit voor mannen bij NK door De Hoge Veluwe

12:58 Bij de NK wegwielrennen, eind juni in Ede, is het nationale park De Hoge Veluwe onderdeel van het tijdritparcours voor mannen. Bij de wegwedstrijden worden de renners vanuit Ede door Bennekom en Wageningen gevoerd. De finish ligt op de Arnhemseweg in Ede.