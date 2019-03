Wielerkoers GP Monseré afgelast door storm

TOP Oss overlegt maandag over supporters­rel­len tijdens wedstrijd tegen FC Twente

8:56 TOP-aanvoerder Bryan Smeets noemde het al ‘schandalig dat het zo moet gebeuren’ en directeur Peter Bijvelds sprak vrijdag tegen deze krant van een ‘vervelend incident’. Zaterdag kon Bijvelds nog niet in detail treden over wat er vrijdagavond gebeurde in Oss tijdens de wedstrijd tegen FC Twente, maar duidelijk is dat de club het voorval uiterst serieus neemt. Maandag wordt erover gesproken.