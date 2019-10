Wielerlegende Eddy Merckx na zware val in ziekenhuis

Voorzitter boksbond: Nouchka is groot onrecht aangedaan

11:58 De afgenomen WK-titel van Nouchka Fontijn (31) na het beroep van haar tegenstander Lauren Price (25), uit Wales, houdt de gemoederen een dag later nog flink bezig. Boris van der Vorst, voorzitter van de Nederlandse Boksbond, is een dag later nog altijd vol verbazing over het besluit van de jury.