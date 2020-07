Wielerploeg Reggeborgh na jaartje alweer uit peloton

Heracles Almelo krijgt nieuw kunstgras­veld: het oude was vlak en glansde in de zon

1 juli ALMELO – Heracles Almelo speelt komend seizoen op een nieuw kunstgrasveld. TenCate Grass vervangt aan het einde van de maand de toplaag. Reden daarvoor was de staat van het oude veld, dat vlak was en zelfs glansde in de zon.