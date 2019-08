Wielerploeg stuurt Gerts weg, renner vecht ontslag aan

De reden voor zijn plotse vertrek: Gerts zou tijdens de Ronde van Wallonië teamorders hebben geweigerd en sponsors in diskrediet hebben gebracht. ,,Het fietsen gaat goed en ik vind het gewoon te leuk. Hier is sinds vorig jaar niets in veranderd. Ik twijfel niet en kijk met ontspanning richting de toekomst. Het is wel echt jammer hoe het dit jaar is gelopen. Afspraken zijn niet nagekomen en er is simpelweg geen geldige reden om mij te ontslaan", zegt Gerts op Twitter.