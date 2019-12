Wielerploeg Terpstra slaat Giro-wildcard af: ‘We zijn niet groot genoeg’

De formatie van Niki Terpstra verdiende als beste procontinentale team van dit jaar een wildcard voor alle WorldTour-wedstrijden in 2020, waaronder de drie grote rondes (Giro, Tour en Vuelta). Total Direct Energie zegt echter niet over genoeg renners en budget te beschikken om alle rondes af te gaan en wil vooral pieken in eigen land, tijdens de Tour de France.

,,We hebben daarom besloten niet naar de Giro te gaan”, zegt directeur Jean-René Bernaudeau. ,,We zouden onszelf in sportief opzicht in gevaar brengen als we wel zouden meedoen. De ploeg is niet groot genoeg om succesvol te kunnen zijn in de klassiekers, de Giro en de Tour de France.”