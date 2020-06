Wielerploeg Van Vleuten toch niet in zee met Spaanse sponsor

De wielerploeg van wereldkampioene Annemiek van Vleuten gaat toch niet in zee met Spaanse non-profitorganisatie Manuela Fundación als nieuwe sponsor.

Dat heeft teameigenaar Gerry Ryan in een verklaring laten weten. De hoofdsponsor van de Australische wielerploeg, Mitchelton, verkeerde al geruime tijd in financiële onzekerheid en die werd als gevolg van de coronacrisis alleen maar groter. Met de Spaanse organisatie van Francisco Huertas, die alles uit eigen middelen betaalt, zou de toekomst van de ploeg in 2021 en daarna zijn veiliggesteld.

,,We voelden een sterke band met meneer Francisco Huertas, de Manuela Fundación en zijn goede bedoelingen. Maar toen de onderhandelingen verder gingen na de aanvankelijke bekendmaking van afgelopen vrijdag, zijn we tot de conclusie gekomen dat we de relatie niet verder aangaan", aldus Ryan.