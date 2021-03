Wielerploeg VolkerWessels mikt op start met Ronde van Overijssel

Koersen in eigen land ontbreken nog op de kalender, maar wielerformatie VolkerWessels hoopt in mei weer een wedstrijd te kunnen rijden. Dat zou dan in de Ronde van Overijssel moeten zijn.

Dat werd deze week duidelijk tijdens de traditionele ploegvoorstelling van VolkerWessels. Die was, net als de voorgaande jaren, in het theater in Nijverdal. Alleen presenteerde de Twents-Sallandse continentale formatie zich ditmaal geheel virtueel.

Quote De renners zijn gemoti­veerd om er iets van te maken dit jaar. We hebben een sterke ploeg, ambitieuze sponsors en een mooi programma Allard Engels

Ploegleider Allard Engels gaf aan zijn renners goed gemotiveerd te kunnen houden, maar voorlopig ontbeert hij koersen op de kalender van de ploeg. „We gaan nu uit van een start in mei. De Ronde van Overijssel staat nog als eerste koers op de kalender en dan is dan ook ons mikpunt. De renners zijn gemotiveerd om er iets van te maken dit jaar. We hebben een sterke ploeg, ambitieuze sponsors en een mooi programma. Het is jammer dat er niet gekoerst kan worden. Maar als ik moet kiezen tussen nu een koers en over zes weken pas weer, kun je misschien beter in de situatie zijn dat je echt kunt toeleven naar een nieuw startpunt.”

Stap naar pro-continental

De ploeg blijft ambitieus om in de toekomst een stap naar pro-continentaal te zetten. Engels: „We willen dat stapje voor stapje opbouwen. Daar hoort ook een steeds beter programma bij. We zijn er dan ook op gebrand om in de buitenlandse koersen die we rijden, ons ook nadrukkelijk te tonen. Zo kunnen we startrecht afdwingen in steeds meer koersen.”

Ook volgens teammanager Dinand van den Berg lonkt de promotie naar het éénnahoogste ploegniveau. „We hebben het budget kunnen verhogen met dank aan alle sponsoren. Het hoeft niet in 2022 of 2023 al, maar we blijven kijken naar de stip om pro-continentaal te worden”, aldus Van den Berg tijdens de presentatie.

Regionale renners

De ploeg heeft twee nieuwkomers: Bas van der Kooij en Roel van Sintmaartensdijk. Verder leunt men op routiniers als Coen Vermeltfoort en Peter Schulting uit Hellendoorn, alsmede renners die zich in de clubcompetitie al onderscheidden zoals Max Kroonen, Robin Blummel en Timo de Jong. Gert-Jan Bosman uit Nijverdal vertegenwoordigd samen met Schulting deze regio in de formatie.