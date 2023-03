‘Wielerrondes hebben vaker te maken met strengere stikstofregels’

Dat was bijvoorbeeld zo voor de Acht van Westerveld, een wedstrijd in Drenthe. De ronde moest worden ingekort om niet in de buurt van Natura 2000-gebieden te komen. Bovendien reden er minder auto’s voor genodigden. En van de acht geplande matrixborden langs de weg werden er zes vervangen door vrijwilligers. Waarom? Omdat die matrixborden met een vrachtwagen zouden worden verplaatst.

Wie een wielerkoers wil organiseren, moet aanvragen indienen bij provincies, gemeenten en soms zelfs waterschappen. Bij start- en finishplaatsen moet een vergunning worden verkregen, bij passages tussenin is een verklaring nodig. Het belangrijkste punt is dat ook de koers de Natura 2000-gebieden in Nederland niet mag schaden. Zeker in Brabant, waar het zo slecht met de natuur gesteld is dat de teugels nog strakker zijn aangetrokken.