Wielerspel 2023: Titia van der Stelt bikkelde eerst in bekend tv-programma en nu in ‘de echte’ Tour

Op de weg werd de elfde etappe een prooi voor Jasper Philipsen, in het Wielerspel van De Twentsche Courant Tubantia mocht Lara Ottenschot zich kronen tot dagwinnaar. In het algemeen klassement behield Alex Nijland uit Denekamp de koppositie. Wielerspel-deelneemster Titia van der Stelt (33) beleeft de Tour de France inmiddels van wel heel dichtbij. De voedingsdeskundige maakt inmiddels deel uit van de Tourkaravaan: de Enschedese, die de laatste tijd veel op tv was vanwege haar deelname aan Kamp van Koningsbrugge , werkt voor Tourploeg Arkea Samsic.

Titia van der Stelt is sportdiëtiste en runt haar eigen praktijk, gericht op sport en ontwikkeling. Het wielrennen is voor haar geen onbekend terrein. Zo werkte ze 4,5 jaar als voedingsdeskundige bij Sunweb, het huidige team DSM-Firmenich. Dit jaar zet ze zich in voor de Franse ploeg van Arkea Samsic, met onder andere Warren Barguil in de gelederen.

Van der Stelt : „De Tour de France is voor mij altijd speciaal geweest. Dat is ontstaan toen ik kind was, toen mijn vader het thuis opzette. Vroeger begreep ik nog niet zoveel van al die verschillende truien, maar ik droomde er wel van om later zelf mee te doen.” Die droom kwam uit: ze doet mee aan de Tour, alleen niet op een racefiets.

Samen met een collega begeleidt ze de renners van Arkea Samsic. „De tweede en derde week van de Tour ben ik erbij. De voorbereiding en de eerste week was ik er niet bij. Die deed mijn collega. Als ik bij de ploeg ben, dan reis ik van hotel naar hotel. Ik stel voor de ploeg de menu’s samen en bereken precies wat de renners aan grammen en energie nodig hebben. En dat verschilt per renner. Op sommige dagen praat je dan met gemak over 6.000 tot 8.000 calorieën.”

Titia van der Stelt werkt tijdens de Tour de France als voedingsdeskundige van Arkea Samsic.

Door het harde werken is er weinig tijd om echt van de Tour te genieten. „Het zijn lange dagen, want ik kom als eerste uit bed om alle voorbereidingen te doen en ik sluit vervolgens de dag als laatste af. Tussendoor moet ik alles berekenen, voorbereiden en klaar zetten en ik heb natuurlijk ook te maken met de verplaatsingen tijdens de Tour. Ik kan niet even een uurtje later beginnen.”

„Aan de reacties merk je dat de Tour de France voor veel mensen tot de verbeelding spreekt. In het verleden heb ik ook weleens de volledige Tour gewerkt, maar dan blijft het andere werk vanuit de praktijk te lang liggen. Nu hebben we het opgesplitst. Toch zal ik bij thuiskomst direct weer doorgaan met het andere werk. Een pittig schema.”

Succes van haar renners

Van der Stelt hoopt natuurlijk op succes van een van ‘haar’ renners. Zo heeft ze onder andere Warren Barguil, uit haar ‘echte’ Tourploeg, in haar ploeg voor het Wielerspel opgenomen. „Barguil heeft al eens de bolletjestrui gewonnen, maar in de lezerstour heeft hij dit jaar nog geen punten opgeleverd. Voor de eindzege is Jonas Vingegaard een van de favorieten, maar het is echt moeilijk dit jaar.” Aan het Wielerspel van deze krant had ze nog niet eerder meegedaan. Bij haar debuut in dit peloton moet ze voorlopig genoegen nemen met een plek in de middenmoot.

Lara Ottenschot uit Haaksbergen stak er woensdagmiddag met kop en schouders bovenuit. Niet alleen in het klassement van deze krant, maar ook op landelijk niveau behaalde ze met 382 punten de hoogste score. Eevee Oude Voshaar kwam met 374 punten als tweede over de streep en die positie nam ze ook in het landelijke klassement in. De vierde dagzege van Jasper Philipsen kwam niet als een verrassing voor veel deelnemers aan het Wielerspel. De gehele top 10 van zowel het dagklassement als van het algemeen klassement had de Belg al als winnaar aangewezen.

André IJmker uit Hellendoorn fietste uit de top 10 van het algemeen klassement van deze krant de meeste punten bij elkaar. De teller bleef steken bij 351 en dat was voldoende om Bram Brokelman voorbij te gaan op de ranglijst. Brokelman kende met 284 punten duidelijk een minder geslaagde etappe. Aan kop liep Mike te Wierik vijf punten in op koploper en geletruidrager Alex Nijland uit Denekamp.

