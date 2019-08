Wielertalent Lambrecht (22) overleden na zware val in Ronde van Polen

Eerder op maandag meldde de wielerploeg dat Lambrecht hard ten val was gekomen in de derde rit van de Ronde van Polen van Chorzów naar Zabrze. Vermoedelijk is de 22-jarige coureur tegen een betonnen rioolbuis gevallen. Veel is er niet bekend over de details van de valpartij, omdat de televisie-uitzending nog niet was begonnen.



Na zijn zware val moest Lambrecht worden gereanimeerd, waarna hij per traumahelikopter naar het ziekenhuis is vervoerd. Niet lang na afloop van de rit kwamen berichten naar buiten dat de Belg zou zijn overleden. Niet veel later bevestigde Lotto-Soudal die berichten.



Lambrecht eindigde dit seizoen als zesde in de Amstel Gold Race en werd vierde in de Waalse Pijl. In de Brabantse Pijl kwam hij als vijfde over de finish. Lambrecht won ook het jongerenklassement van het laatste Critérium du Dauphiné.