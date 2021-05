Wielertalent Pluimers ‘even’ in World-Tourformatie Jumbo-Visma

Voor Pluimers is het alweer de tweede koers in dienst van de World-Tourformatie van Jumbo-Visma. Zijn debuut was eerder dit wielerjaar in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. In deze Italiaanse rittenkoers was Pluimers een van de vier renners uit de opleidingsploeg, die een niveau worden doorgeschoven. Volgens de UCI-reglementen mogen maximaal vier coureurs uit een opleidingsploeg in een zogeheten .-1-koers meedoen met het bijbehorende profteam.